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Профильный комитет парламента Кыргызстана одобрил законопроект по изменению флага (ФОТО)

Кыргызстан Материалы 28 ноября 2023 11:48 (UTC +04:00)
Профильный комитет парламента Кыргызстана одобрил законопроект по изменению флага (ФОТО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту парламента Кыргызстана одобрил законопроект по изменению государственного флага.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу парламента, инициаторами законопроекта "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики"" выступили депутаты парламента Нурланбек Шакиев и Улан Примов.

Примов отметил, что проект закона направлен на совершенствование одного из главных государственных символов Кыргызской Республики - флага. Предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики с волнообразных на форму четко напоминающую лучи солнца.

Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге Кыргызской Республики были привлечены авторы - разработчики данного флага на начальном этапе, которыми были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. Один из авторов - Жусуп Матаев отметил, что исходная версия претерпела изменения (изначально предлагалась форма, четко напоминающая лучи солнца).

В ходе обсуждения ряд депутатов обозначили вопросы по данному законопроекту, обратив особое внимание на отдельные элементы флага.

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Профильный комитет парламента Кыргызстана одобрил законопроект по изменению флага (ФОТО)
Профильный комитет парламента Кыргызстана одобрил законопроект по изменению флага (ФОТО)
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