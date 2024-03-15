Кыргызстан и Япония обсудили планы по созданию совместного фонда развития

БАКУ /Trend/ - Заместители министров финансов Кыргызстана и Японии Руслан Татиков и Масато Канда провели встречу в Токио, где обсудили планы по созданию Кыргызско-Японского фонда развития. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, ожидается, что этот фонд будет способствовать увеличению инвестиций, модернизации и развитию промышленности, а также эффективному расширению экономического сотрудничества и торговли между странами.

Сообщается, кроме того, обсуждался вопрос об обмене долга Кыргызстана на климатические проекты. Также обсуждались вопросы сотрудничества в области развития человеческих ресурсов, основанные на реализации грантовой программы правительства Японии для подготовки государственных служащих (JDS*).

Обе стороны отметили успешные тенденции в развитии сотрудничества между правительствами двух стран и выразили надежду на дальнейшее укрепление дружественных отношений.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о обмене опытом в области реформирования информационной системы управления финансами.