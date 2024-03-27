Турецкая бизнес-делегация из провинции Конья посетит Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Предприниматели из турецкой провинции Конья посетят Кыргызстан в поисках потенциальных деловых партнеров, сообщили в посольстве Кыргызстана в Турции, передает Trend.

Согласно информации, в рамках этого визита запланирован проведение бизнес-форума под названием "Кыргызстан - Конья". Подробности поездки были обсуждены на встрече посла Кыргызстана Руслана Казакбаева с представителями турецких компаний в Торговой палате Коньи.

На встрече посол отметил основные усилия, предпринятые правительством Кыргызстана для защиты инвестиций и поддержки бизнеса. Он также выделил благоприятную налоговую политику и стабильный рост национальной экономики Кыргызстана за последние три года.

Посол подчеркнул рост объемов торговли между двумя странами и заинтересованность Кыргызстана в углублении сотрудничества с провинцией Конья. В свете этого была высказана необходимость перехода от обсуждений к практической реализации планов по укреплению сотрудничества.

Особое внимание было уделено приоритетным направлениям для инвестиций, таким как сельское хозяйство, животноводство, гидроэнергетика, туризм и горнодобывающая промышленность. Для дальнейшего обсуждения этих вопросов и установления прямых контактов между предпринимателями обеих стран было решено продолжить диалог.