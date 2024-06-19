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Кыргызстан получит кредит от Китая на строительство железной дороги между тремя странами

Кыргызстан Материалы 19 июня 2024 07:23 (UTC +04:00)
Кыргызстан получит кредит от Китая на строительство железной дороги между тремя странами

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Китай предоставит кредит в размере 2 млрд 350 млн долларов для строительства железной дороги по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Об этом сообщил генеральный директор госкомпании «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству парламента, передает Trend.

По его словам, общая стоимость проекта составляет 4,7 млрд долларов. Половину этой суммы - 2 млрд 350 млн долларов - получит Совместная проектная компания (СПК), в которую войдут представители Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Сакиев уточнил, что китайская сторона предоставит 50% этой суммы в виде кредита, а остальные 50% должны будут вложить каждая из сторон. Доля Кыргызстана составит около 700 млн долларов.

Гендиректор «Кыргыз темир жолу» отметил, что условия и процент кредита, который будет выделен Китаем, пока не определены. Переговоры ведутся с двумя китайскими банками — Инэксимбанком и Национальным банком Китая, которые предоставят кредит на некоммерческой основе.

Создание СПК между Кыргызстаном, Узбекистаном и Китаем было предусмотрено соглашением между странами, которое было внесено на ратификацию в Жогорку Кенеш КР. В соглашении указано, что китайская сторона получит 51% в СПК, а Кыргызстан и Узбекистан по 24,5%.

Соглашение о совместной реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан было подписано представителями стран в Пекине 6 июня. Глава кабмина КР Акылбек Жапаров позже сообщил, что строительство железной дороги начнется уже в августе этого года, добавив, что вопросы финансирования проекта решены.

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