В Таджикистане увеличились посевные площади хлопка

В Таджикистане в текущем году посевные площади хлопка увеличились на 13,5 тысяч гектаров, сообщает ТаджикТА в понедельник.

«Хлопок является одним из видов экспортной продукции Таджикистана и сырьем для отечественной легкой промышленности. В связи с ростом потребностей рынка сев хлопчатника в 2018 году производится на площади 187,5 тысяч гектаров, что на 13,5 тысяч гектаров больше по сравнению с 2017 годом», - сообщает министерство сельского хозяйства Таджикистана.

По данным ведомства, расширить хлопковые поля планируются за счет сокращения площадей, отведенных под зерновые и кормовые культуры.

Правительством страны также решено увеличить площади под поля выращивание картофеля. Разработан прогноз структуры посева сельскохозяйственных культур, для реализации которого привлекаются специалисты соответствующих министерств и ведомств и ученые отрасли.

Отметим, что за последние два года объем сбора урожая хлопка-сырца в Таджикистане увеличился на более чем 100 тысяч тонн, приблизившись к 400 тысячам тонн.

До этого в республике сокращались посевы хлопчатника и, соответственно, снижалось его производство.

Так, в 2012 году было собрано 418 тысяч тонн, в 2013 году – 393 тысяч, в 2014 году – 372 тысяч, в 2015 году – 335 тысяч, а в прошлом году – 270 тысяч тонн. Способствовало этому последовательное сокращение площади посевов хлопчатника. Если в 2012 году было отведено под хлопком около 200 тысяч гектаров земли, то в 2016 году – всего 160 тысяч га.

В 2017 году впервые за последние несколько лет хлопкоробам республики удалось уложиться в прогнозируемые Минсельхозом показатели.

В прошлом году в стране было собрано около 380 тысяч тонн «белого золота», что на 5,2% превышает прогнозные показатели. Хлопок всегда считался одним из двух (наряду с первичным алюминием) основных экспортных товаров Таджикистана.

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