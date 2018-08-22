Эмомали Рахмон подвел итоги своего государственного визита в Узбекистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел в минувшую субботу очередное заседание правительства страны, на котором обсуждался ход выполнения поручений и указаний президента, реализации и осуществления постановлений правительства и работ по благоустройству, передает таджикское информагентство "Авеста".

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент страны подытожил свой государственный визит в Узбекистан, который завершился со значительными результатами для развития и расширения отношений дружбы, братства, сотрудничества и добрососедства.

Было отмечено, что этот визит со своими эффективными итогами будет вписан золотыми буквами в историю отношений двух соседних стран. Одним из значительных итогов является выход Таджикистана и Узбекистана на уровень стратегического партнерства.

Государственные ответные визиты глав государств, подписание документов, проведение бизнес - форумов, выставок промышленной продукции стран, культурные программы и вечер дружбы в обеих государствах, открытие 16 пограничных пропускных пунктов между республиками, восстановление воздушного сообщения, автомобильные дороги, ощутимая деятельность Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству и другие факторы дали возможность чтобы таджикский и узбекский народы вновь сблизились и укрепили родственные связи.

Эмомали Рахмон выразил свою искреннюю благодарность промышленникам, бизнесменам и предпринимателям за представление лучших образцов товаров и продукции, промышленных достижений страны на выставке «Произведено в Таджикистане», а также деятелям культуры и искусства за организацию красочной и содержательной программы на мероприятии под названием «Вечер дружбы».

С учетом важности итогов визита и принятия необходимых документов по сотрудничеству президент поручил правительству Республики Таджикистан, правлению Межправительственной комиссии по развитию и укреплению отношений Таджикистана и Узбекистана, а также Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству принять конкретные меры для реализации подписанных нормативно-правовых документов.

Другие поручения были даны в связи со всесторонней подготовкой к общенациональному празднованию Государственной независимости Республики Таджикистан, усилением созидательных работ и благоустройства.

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