Китайская компания безвозмездно построит в Таджикистане три школы

18 сентября 2018 10:29 (UTC+04:00)

Китайская компания Power China построит в Таджикистане три общеобразовательных учреждения на безвозмездной основе, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на агентство ТаджикТА.

Школы, рассчитанные в общей сложности на 2560 учащихся, будут построены в Дангаре, Бохтаре, и Левоканде.

Сообщается, что договоренность была заключена в июле текущего года. Подписи под соответствующим соглашением поставили сотрудники посольства Китая в РТ, Министерства образования и науки Таджикистана, Министерства энергетики и водных ресурсов республики, а также представители китайской компании.

Таджикистан и Китай уже давно активно сотрудничают в социальной сфере.

Так, ранее сообщалось, что совместная "Таджикско-китайская горно-промышленная компания" окажет финансовое содействие для ремонта и реконструкции учебных учреждений и строительства спортивных площадок в городе Гулистоне.

Китайская сторона заявляет о готовности углублять сотрудничество и в дальнейшем.

Речь идет, в частности, о строительстве школ, обмене студентами и преподавании китайского языка.

По предварительным подсчетам, общая сумма проектов составит около 3,5 миллиона долларов.

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