Таджикистан ищет инвесторов для строительства двух ГЭС

7 января 2019 18:34 (UTC+04:00)

Правительство Таджикистана ищет инвесторов для реализации двух проектов по строительству гидростанций в Горно-Бадахшанской автономной области, передает Trend со ссылкой на таджикское информагенство "Авеста".

Как сообщили «Авеста» в ведомствах энергетического блока страны, речь идет о двух энергетических проектах общей совокупной мощностью 211 МВт.

По данным источника, в настоящее время готово техническое обоснование строительства гидроэлектростанций «Санобод» и «Себзор» в Горно-Бадахшанской автономной области. В настоящее время продолжается работа с международными организациями по поиску и привлечению инвестиций. О размерах инвестиций, необходимых для реализации этих проектов не сообщается.

Напомним, что ранее к проекту «Санобод» проявило интерес правительство Афганистана, точнее к импорту электроэнергии, вырабатываемой указанной ГЭС.

В начале 2000-х годов предлагались различные варианты сотрудничества по этому проекту. В частности, в обязанность таджикской стороны входило поиск инвесторов для строительства ГЭС, а афганские энергетики должны были найти средства для строительства линии электропередачи и подстанций на территории Афганистана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таджикистанцы смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке жилья
Узбекистан 10:17
В Таджикистане повышена стоимость разрешения на тонировку автомобилей
Таджикистан 5 января 16:25
Таджикистан планирует увеличить объем ВВП более чем в два раза
Таджикистан 5 января 10:52
Египет и Таджикистан установят партнерские связи
Таджикистан 4 января 12:25
Эмомали Рахмон официально объявил 2019-2021гг. периодом развития села, туризма и народных ремесел
Таджикистан 3 января 10:52
Financial Times рекомендует своим читателям посетить Таджикистан
Таджикистан 2 января 11:30
Лента новостей
Кения в 2018 году заработала на туризме более полутора миллиардов долларов
Другие страны 19:57
Трамп заявил, что никаких изменений в планах вывода американских войск из Сирии нет
США 19:48
Казахстанские авиакомпании перевезли 7,8 млн. человек в 2018 году
Туризм 19:41
В одном из районов Баку приняты меры в отношении почти 40 пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 19:38
В Азербайджане начались семинары для учителей
Общество 19:31
Силовики арестовали лидера мятежных военных в Габоне
Другие страны 19:29
Увеличение товарооборота – одно из приоритетных направлений азербайджано-украинских отношений - посол
Бизнес 19:22
Приостановлена подача газа в Хатаинский район Баку
Общество 19:15
Посол: Заявления премьера Армении должны быть более ответственные
Нагорно-карабахский конфликт 19:13