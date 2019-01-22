В Таджикистане использовано свыше $1,3 млрд. инвестиций в основной капитал

22 января 2019 10:17 (UTC+04:00)

Более 13 миллиардов сомони (более 1,3 миллиарда долларов) использовано инвестиций в основной капитал в Таджикистане за счет всех источников финансирования в прошлом году, что на 7,8 процента больше 2017 года в сопоставимых ценах. В 2017 году эта сумма составила свыше 11,2 миллиарда сомони.

По данным Агентства по статистике страны, за указанный период по объектам производственного назначения было освоено инвестиций на сумму более 9,1 миллиарда сомони, или 70,3 процента.

На объектах непроизводственного назначения инвестиций освоено на сумму более 3,8 миллиарда сомони, или 29,7 процента от общего объема инвестиций в республике.

В строительстве объектов электроэнергетики освоено более 5,9 миллиарда сомони. По сравнению с январем-декабрем 2017 года объем освоенных инвестиций в строительстве объектов электроэнергетики вырос в 27,1 процента.

На транспорте и в связи освоено более 1,1 миллиарда сомони инвестиций в основной капитал.

Официальный курс на 22 января составляет 9,43 TJS/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таджикистан и Казахстан намерены увеличить товарооборот до $2 млрд.
Таджикистан 21 января 19:40
Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ увеличился на 12,5%
Таджикистан 21 января 09:56
Всемирный банк назвал главные вызовы на пути роста экономики Таджикистана
Таджикистан 19 января 10:07
В Узбекистане внедрят «инвестиционные визы»
Тендеры 18 января 17:32
В Узбекистане создается узбекско-эмиратская инвестиционная компания
Бизнес 18 января 14:30
В 2018 году в Таджикистане заработали четыре новых фармацевтических предприятия
Таджикистан 18 января 09:53
Лента новостей
В Азербайджане значительно выросло производство альтернативной энергетики
Энергетика 11:31
Азербайджан планирует увеличить транспортировку газа посредством TANAP в 2019 году
Энергетика 11:28
Учителя в Лос-Анджелесе продолжат бастовать во вторник
США 11:24
ЕБРР объявил объем инвестиций в Узбекистан за 2018 год
Финансы 11:23
Азербайджанская исполнительница покорила Мурата Боза (ВИДЕО)
Звёздный мир 11:23
Производство металлопродукции в Азербайджане превысило 683 млн манатов
Бизнес 11:12
Эйюб Гулиев: Спектакли и концерты из Азербайджана в России – всегда аншлаг
Интервью 11:02
Денежные переводы из Казахстана за рубеж выросли на более чем на 23%
Финансы 10:57
В Токио заявили, что не намерены больше обсуждать инцидент с южнокорейским кораблем
Другие страны 10:55