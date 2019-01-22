В Таджикистане использовано свыше $1,3 млрд. инвестиций в основной капитал

Более 13 миллиардов сомони (более 1,3 миллиарда долларов) использовано инвестиций в основной капитал в Таджикистане за счет всех источников финансирования в прошлом году, что на 7,8 процента больше 2017 года в сопоставимых ценах. В 2017 году эта сумма составила свыше 11,2 миллиарда сомони.

По данным Агентства по статистике страны, за указанный период по объектам производственного назначения было освоено инвестиций на сумму более 9,1 миллиарда сомони, или 70,3 процента.

На объектах непроизводственного назначения инвестиций освоено на сумму более 3,8 миллиарда сомони, или 29,7 процента от общего объема инвестиций в республике.

В строительстве объектов электроэнергетики освоено более 5,9 миллиарда сомони. По сравнению с январем-декабрем 2017 года объем освоенных инвестиций в строительстве объектов электроэнергетики вырос в 27,1 процента.

На транспорте и в связи освоено более 1,1 миллиарда сомони инвестиций в основной капитал.

Официальный курс на 22 января составляет 9,43 TJS/USD.

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