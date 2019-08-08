В Душанбе начал курсировать первый двухэтажный туристический автобус

8 августа 2019 10:14 (UTC+04:00)

На улицах Душанбе появился первый в истории страны двухэтажный автобус. Автобус, выпущенный на совместном таджикско-турецком заводе «AKIA AVESTO», уже начал оказывать услуги гостям и жителям столицы, передает Trend со ссылкой на News.tj.

Двухэтажные автобусы «AKIA» будут курсировать по специальным маршрутам, охватывающим исторические и культурные достопримечательности Душанбе.

«Наша цель — повысить уровень обслуживания туристов, прибывающих в Душанбе, до уровня Лондона, Парижа, Мадрида, Токио и так далее, заявил НИАТ «Ховар» глава Комитета по развитию туризма при правительстве РТ Нумон Абдугаффорзода.

Новый двухэтажный автобус в течение трех дней - с 8 по 10 августа будет обслуживать гостей Форума и Международной туристической выставки «Таджикистан-2019».

В мероприятии примут участие представители отраслевых филиалов стран-партнеров, международных организаций, в том числе Всемирной туристической организации, туристических компаний, гостиниц, пансионатов, курортов, ассоциаций, а также международные эксперты из 25 государств мира.

В рамках форума Таджикистан планирует подписание свыше 30 документов о сотрудничестве с иностранными туристическими компаниями. Форум и Международную туристическую выставку «Таджикистан-2019» посетят свыше 400 человек.

Сегодня участник фестиваля отправляются по трем направлениям – Варзоб, Нурек и Гиссар. А двухэтажный автобус остается в Душанбе: он будет возить гостей в парк Куруши Кабир, где вечером состоится церемония открытия Форума и выставки.

В последующие дни двухэтажный автобус совершит сити-тур по Душанбе.

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