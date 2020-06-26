Таджикистан идет по пути развития - Азербайджан рядом с братской страной

Таджикистан 26 июня 2020 09:30 (UTC+04:00)
Таджикистан идет по пути развития - Азербайджан рядом с братской страной

27 июня в Таджикистане широко отмечаться День национального единства.

Эта праздничная дата была установлена после продолжительной гражданской войны, завершившейся в результате двухсторонних мирных переговоров между конфликтующими сторонами - Правительством РТ и Объединенной таджикской оппозицией, подписанием 27 июня 1997 года в г. Москве заключительного документа - "Общего соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане".

День подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия, то есть 27 июня 1997 года, стал для таджикского народа началом взаимопонимания и единения, создания условий для мирной.

Общее соглашение, родившееся в результате почти четырехлетних межтаджикских переговоров, встреч и консультаций между руководством государства и оппозиционными силами, символизирует спасение нации и государства. Навязанная братоубийственная война, подстрекательство недругов нации и их закордонных покровителей обернулись гибелью десятков тысяч ни в чем не повинных граждан, тысячи женщин стали вдовами, дети - сиротами, более миллиона таджикистанцев стали вынужденными беженцами, бесчисленное количество объектов и жилых домов было уничтожено и сожжено.

В этих невероятно сложных условиях, руководство страны во главе с Эмомали Рахмоном взяло на себя громадную ответственность за нормализацию ситуации в республике. Самой важной и неотложной задачей было остановить кровопролитную войну, восстановить деятельность практически парализованных государственных структур, возвратить на родные земли беженцев и вынужденных переселенцев и обеспечить их нормальными условиями жизни и работы.

Следует всегда помнить, что переговоры с вооруженной оппозицией руководство государства начало во имя прекращения ужасающего кровопролития, сохранения единства нации и территориальной неприкосновенности страны.

С апреля 1994 г. по июнь 1997 г. между Правительством Таджикистана и Объединенной таджикской оппозицией (ОТО) прошли 8 раундов переговоров и несколько встреч на высшем уровне между Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и руководителем ОТО Саид Абдулло Нури. Эти переговоры проходили под эгидой ООН и при участии стран-гарантов: России, Ирана, Афганистан, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана и Туркменистана, которые внесли весомый вклад в дело достижения мира и согласия в Таджикистане. За это время в различных странах ближнего и дальнего зарубежья состоялись более двадцати официальных встреч между представителями законного правительства и ОТО. По результатам этих переговоров и встреч 27 июня 1997 года Президент Эмомали Рахмон, руководитель ОТО А. Нури и Специальный представитель по Таджикистану Герд Меррем подписали в Москве Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Республике Таджикистан.

С заключением Соглашения между правительством страны и ОТО была закрыта самая печальная страница в современной драматической истории страны. Республика Таджикистан вступила в новую эру.

Президент республики Эмомали Рахмон благодаря своей политической прозорливости и организаторскому таланту возглавил мирный процесс. И по сей день он, опираясь на поддержку абсолютного большинства населения, является главным архитектором созидательного развития страны.

После подписания Соглашения о мире в стране начался этап послевоенного восстановления, на что в течение 10 лет были направлены все усилия таджикского общества.

За короткий срок удалось возвратить на места проживания более миллиона человек, вынужденных покинуть Родину. Восстановление конституционного строя, законности, порядка и безопасности, налаживание деятельности парализованных ветвей государственной власти, возведение заново разрушенных и сожженных жилищ требовали громадных усилий и времени.

Благодаря установившемуся миру и стабильности с 2000-х годов был остановлен регресс и спад экономики, и страна вступила в этап развития. В этот период для достижения трех важных стратегических целей, которые были намечены еще с зарождением независимости, были мобилизованы все ресурсы и возможности.

Национальное единство, достигнутое путем огромных усилий, заложило прочную основу для развития внутренней и внешней политики, дальнейшего продвижения страны и обеспечения безопасности государства и общества.

По истечении времени в таджикском обществе еще больше углубилась мысль о том, что национальное единство является важнейшим фактором развития общества, главным условием укрепления экономики, роста социальной сферы и сферы культуры.

Благодаря национальному единству Таджикистан за короткое время встал на путь устойчивого развития и добился весьма значительных достижений в деле улучшения качества жизни народа. Важными результатами в этот период стали вывод страны из тяжелейшего экономического кризиса, заложение прочной основы для обеспечения экономического развития, создание энергетической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорог и тоннелей, высоковольтных линий электропередачи, электрических подстанций, устойчивого развития промышленности, сельского предпринимательства и частного сектора, создание десятков тысяч гектаров садов и виноградников.

О продвижении общества вперед сами за себя со всей очевидностью говорят факты строительства, ремонта и реконструкции тысяч школ, детских садов и медицинских учреждений, возведения десятков дворцов культуры, библиотек, стадионов, в целом преображение облика городов и районов и улучшение условий жизни народа.

Именно путем построения коммуникационной инфраструктуры удалось превратить практически раздробленный Таджикистан в территориально-целостную страну.

Только в период с 2000 по 2019 годы валовой внутренний продукт из расчета на душу населения увеличился в 40 раз, а объем дохода государственного бюджета - в более чем 56 раз.

В соответствии с Национальной стратегией развития до 2030 года только в минувшем году было сдано в эксплуатацию 131 новое предприятие. В 2015 году производство промышленной продукции возросло на 84 процента и достигло 13 млрд. сомони. А в 2018 году этот показатель равнялся почти 24 млрд. сомони.

День национального единства в этом году празднуется в условиях, когда таджикское государство добилось ряда успехов, имеющих внутреннее и региональное значение. Одним из этих поистине исторических достижений является осуществление давних чаяний народа Таджикистана - ввод в действие двух агрегатов крупнейшего объекта, Рогунской ГЭС.

Азербайджан и Республику Таджикистан объединяют узы дружбы и крепкого братства. Двусторонние таджикско-азербайджанские отношения развиваются в духе взаимного уважения и партнерства. Основополагающим документом, регулирующим приоритетные направления развития таджикско-азербайджанского многогранного партнерства, является Договор о дружбе и сотрудничестве от 16 марта 2007. Всемерному развитию и укреплению взаимодействия между странами во многом способствуют теплые, дружеские и доверительные отношения между главами двух государств - президентами Ильхамом Алиевым и Эмомали Рахмоном.

Межгосударственные отношения регулируются солидной правовой базой, включающей в себя 57 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. На рассмотрении сторон находятся проекты еще 17 соглашений, над согласованием которых стороны активно работают.

Знаковым событием в повестке дня таджикско-азербайджанских отношений стал официальный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджанскую Республику в августе 2018 года. По итогам визита подписан пакет из 12 документов, призванный активизировать таджикско-азербайджанские отношения в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарных сферах.

Объем взаимного товарооборота в 2019 году составил более 6 млн. долларов США. А за первый квартал 2020 года данный показатель был равен более 2 млн. долларов США.

Приоритетными направлениями экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном являются цветная металлургия, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникации. Таджикские компании наладили тесное взаимодействие со своими азербайджанскими партнерами в нефтяной и агропромышленной сферах с возможным выходом на создание совместных предприятий с привлечением инвестиций из Азербайджана. Налажено сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Сотрудничество в сфере транспортных коммуникаций и использование транзитных возможностей Азербайджана является ключевым сегментом экономических связей. Основной грузопоток таджикской продукции осуществляется по Транскавказскому коридору. Отечественное предприятие ТАЛКО транспортирует производимую в Таджикистане алюминиевую продукцию по азербайджанским морским и железнодорожным путям в страны Европейского Союза. Кроме того, ведется работа по совместному перезапуску Гянджинского глиноземного завода.

В 2020 году в Азербайджане учрежден Торговый дом Таджикистана, являющийся многофункциональной коммерческой структурой. В рамках его функционирования на азербайджанском рынке большое значение придается продукции легкой промышленности и сельского хозяйства Таджикистана.

Внешнеполитические ведомства Таджикистана и Азербайджана активно взаимодействуют, проводят регулярные консультации по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки. Страны активно сотрудничают в рамках международных организаций, таких, как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОИС и ЭКО. Таджикистан и Азербайджан объединяет близость позиций по ключевым вопросам многосторонней повестки дня. Таджикистан поддержал в 2011 году кандидатуру Азербайджана для избрания непостоянным членом Совбеза ООН и кандидатуру представителя страны в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на период 2018-2022 годы. Поддерживаются межпарламентские контакты в рамках созданных в обеих парламентах групп дружбы.

Развивается межрегиональное сотрудничество. Между городами Худжанд и Гянджа налажено тесное взаимодействие. Кроме того, стороны выходят на стадию институализации сотрудничества между городами Дангара и Нахичыван, Сумгайыт и Турсунзаде, а также между Хатлонской областью Республики Таджикистан и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Расширяются культурно-гуманитарные связи. Наглядным примером является близость жанров классической музыки Шашмаком и Мугам, а также созвучие таджикского Фалака и азербайджанского Ашцгчуого искусства. Проведение культурных мероприятий, таких, как Дни и Недели культуры, выставок и кинофестивалей, вносит весомый вклад в укрепление межкультурных отношений.

Между двумя странами поступательно укрепляется взаимодействие в сфере образования. В настоящее время на основе двустороннего Протокола о выделении квот по линии министерств образования и грантов в рамках Организации исламского сотрудничества в высших учебных заведениях Азербайджана проходят обучение 47 граждан Таджикистана.

Азербайджанская Республика и Республика Таджикистан заинтересованы в дальнейшем всестороннем укреплении отношений, и это сотрудничество поддерживается азербайджанским и таджикскими обществами.

Айдын Мирзазаде,

руководитель группы дружбы с парламентом Республики Таджикистан, заведующий отделом Исполнительного Секретариата партии "Ени Азербайджан"

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