Таджикистан привлек кредиты почти на 400 миллионов долларов

В прошлом году Таджикистану удалось привлечь 384,3 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявили представители министерства экономического развития и торговли республики на итоговой пресс-конференции.

Так, беспроцентные кредиты республика получила от Международного валютного фонда (189,5 миллиона долларов) и Евразийского фонда стабилизации и развития (50 миллионов долларов).

Гранты Таджикистану выделили Азиатский банк развития (122,5 миллиона долларов), Всемирный банк (11,3 миллиона долларов), Исламский банк развития (9,4 миллиона долларов).

Кроме того, в 2020 году Таджикистан получил помощь от Правительства Германии - миллион евро.

В Минэкономразвития отметили, что власти республики также провели успешные переговоры со странами-партнерами. По их итогам Таджикистан привлек 265,5 миллиона долларов.

Уточняется, что финансовая помощь от международных организаций была направлена на уменьшение последствий влияния коронавируса на экономику Таджикистана.