В Душанбе состоится четвертая Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата

26-27 июля 2021 года в Душанбе в гостинице «Хайят Ридженси» состоится четвертая Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2021), передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

ЦАКИК-2021 организована Комитетом по охране окружающей среды, Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) при поддержке Правительства Республики Таджикистан.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Комитете по охране окружающей среды, конференция ЦАКИК-2021 приурочена к 20-летнему юбилею начала деятельности Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА), который реализует уникальный мандат: содействие странам Центральной Азии в решении национальных и региональных проблем в сфере охраны окружающей среды.

ЦАКИК-2021 предоставляет свою площадку для обсуждения странами Центральной Азии разработанных на национальном уровне климатических стратегий, политик, ОНУВ по реализации Парижского соглашения с участием гражданского общества. Основной посыл – интеграция усилий стран ЦА для достижения амбициозной цели, суть которой не допустить рост средней глобальной температуры более, чем на 1,5 °С.

Еще одной глобальной темой ЦАКИК-2021 станет климатическое финансирование. Кроме обзора существующего финансирования в Центральной Азии будут представлены потенциальные финансовые ресурсы для смягчения последствий изменения климата на национальном и региональном уровнях.

В региональном диалоге ЦАКИК-2021 примут участие руководители министерств окружающей среды стран Центральной Азии, представители государственных органов, неправительственных организаций, академических учреждений, молодежных групп климатических действий, международных организаций и международных банков развития.