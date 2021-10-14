Президент Франции и Таджикистана обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится с официальным визитом в Париже. Официальный визит Эмомали Рахмона во Французскую Республику начался накануне с официальной церемонии встречи в Елисейском дворце, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

Как сообщает пресс-служба главы Таджикистана, президента Таджикистана Эмомали Рахмона встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Рассмотрение вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества началось на специальной встрече глав государств и продолжилось расширенными переговорами с участием официальных делегаций двух стран.

Эмомали Рахмон выразил признательность за теплую встречу и особый прием французской стороне и выразил удовлетворение политическими отношениями между Таджикистаном и Францией, которые постоянно расширяются в духе уважения и учета национальных интересов обеих стран.

В ходе встречи стороны обсудили плодотворное сотрудничество межведомственных политических консультаций, расширение дальнейшего сотрудничества в различных сферах энергетики, металлургии, лёгкой и химической промышленности, машиностроения и добычи полезных ископаемых, и назвали их приоритетными направлениями сотрудничества между двумя странами.

Также были обсуждены широкие возможности сотрудничества в сферах логистики, транспорта, телекоммуникаций и электроники, развития сельского хозяйства и туристической инфраструктуры.

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества особое внимание было уделено решению проблем, связанных с пандемией коронавируса, что негативно повлияло на развитие сотрудничества.

Важными направлениями двусторонних отношений были названы торгово-экономические отношения и инвестиционное сотрудничество. Было подчеркнуто, что обе страны имеют огромный потенциал для увеличения объемов товаров и продукции, а также стимулирования инвестиций.

На встрече было подчеркнуто, что Таджикистан заинтересован в реализации инфраструктурных и промышленных проектов, а также в привлечении современных технологий и создании совместных предприятий.

Была дана высокая оценка активному участию французской стороны в реконструкции инфраструктуры аэропорта и аэронавигации, в развитии энергетики, линий электропередач, здравоохранения и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Наряду с этим, была выражена заинтересованность в участии французской стороны в реализации реформ и совершенствовании банковской и финансовой системы Таджикистана.

Было подчеркнуто, что открытие представительства Агентства Франции по развитию в Таджикистане может способствовать широкому сотрудничеству и эффективной реализации целей развития.

Активизация Таджикско-французского Совета предпринимателей и ассоциации компаний МЕДЕФИ Франции была отмечена как еще одна важная возможность для активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Было выражено удовлетворение подготовкой Дорожной карты по развитию сотрудничества между странами на период до 2026 года.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития отношений в культурной и гуманитарной сферах, науки и образования, в том числе обеспечение преподавателями французского языка для школ Таджикистана, открытие филиалов французских университетов в нашей стране, выделение квот для студентов гуманитарных, экономических, финансовых, точных и инженерных наук, туризма, менеджмента и политологии.

В ходе встречи при обсуждении вопросов безопасности в регионе особое внимание было уделено сложной политической и гуманитарной ситуации в Афганистане.

Президент Эмомали Рахмон ещё раз отметил устойчивую позицию Таджикистана в урегулировании ситуации в Афганистане, подчеркнув, что обеспечение безопасности соседней страны является важным фактором национальной стабильности и всего региона.

Было подчёркнуто, что мировое сообщество, государства и авторитетные организации, такие как ООН, не должны быть безучастными в решении политических и гуманитарных проблем в этой стране.

В завершение встреч и переговоров на высоком уровне президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента Франции посетить Таджикистан с ответным официальным визитом в удобное для него время.