Таджикистан и Азербайджан активно сотрудничают в инвестиционной и энергетической сферах - посол

БАКУ /Trend/ - На данный момент, Таджикистан и Азербайджан активно сотрудничают в торговой, экономической, инвестиционной и энергетической сферах.

Об этом сказал Trend посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

"Таджикистан всегда придавал особое значение развитию торгово-экономических, гуманитарных, и образовательных отношений с Азербайджаном", отметил Соли.

Касаясь вопроса энергетического сотрудничества Таджикистана и Азербайджана, посол подчеркнул, что в настоящее время стороны тесно взаимодействуют в сфере нефтепродуктов и алюминиевой отрасли.

"Особо активно мы используем транзитно-коммуникационный потенциал Азербайджана. Также активно устанавливается сотрудничество между Таджикистаном и Азербайджанском в сфере сельского хозяйства", добавил он.

Кроме того, Соли подчеркнул, что на сегодняшний день значительно увеличилось количество таджикских студентов, обучающихся в университетах Азербайджана.