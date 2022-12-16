Таджикистан и Азербайджан подписали антикоррупционное соглашение

БАКУ /Trend/ - 15 декабря 2022 года директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султонзода и Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев подписали соглашение об антикоррупционном сотрудничестве.

Об этом передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства Таджикистана.

Как сообщается, документ позволит Таджикистану и Азербайджану наладить тесное сотрудничество и усилить совместную борьбу с коррупцией.

"Стороны выразили уверенность, что установление взаимовыгодного сотрудничества между соответствующими органами в будущем еще больше укрепит дружественные отношения двух стран и положительно скажется на усилении противодействия коррупции", - говорится в сообщении.