Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном вырос за год

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в прошлом году достиг 674,4 миллиона долларов, что на 11,3 процента больше, чем в 2021 году (605,6 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет Узбекистана по статистике.

По данным ведомства, в 2022 году таджикский экспорт в Узбекистан составил 154,5 миллиона долларов, что на 49,1 процента больше показателя 2021 года (103,6 миллиона долларов).

При этом таджикский импорт товаров из Узбекистана в 2022 году увеличился на 3,5 процента по сравнению с 2021 годом (501,9 миллиона долларов) - до 519,9 миллиона долларов.

Узбекистан и Таджикистан придают большое значение развитию торгово-экономического сотрудничества. Таджикистан в основном экспортирует в Узбекистан электроэнергию, цемент и хлопковое волокно, а импортирует природный газ, минеральные удобрения, нефтепродукты, бытовую технику и т.д.