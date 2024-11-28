На саммите ОДКБ принято решение об укреплении таджикско-афганской границы

ДУШАНБЕ /Trend/ - По итогам саммита Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане было принято решение по укреплению таджикско-афганской границы.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана.

По итогам сессии главы государств-членов ОДКБ - Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана подписали решение Совета коллективной безопасности «О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы».

Всего на сессии было подписано 14 документов. Стороны обсудили вопросы, касающиеся актуальных проблем международной и региональной безопасности, а также подвели итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.

Отметим, что в 2025 году председательство в ОДКБ переходит от Казахстана к Кыргызстану.