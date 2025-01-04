Президент Ирана посетит Таджикистан с рабочим визитом

ДУШАНБЕ/Trend/ - В ближайшие недели Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Таджикистан с рабочим визитом.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил председатель Национального совета Высшего собрания Таджикистана и мэр Душанбе Рустам Эмомали в социальных сетях.

По его словам, в рамках визита запланированы встречи лидеров двух стран и другие переговоры.

Напомним, что 30 июля 2024 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил рабочий визит в Тегеран. С 10 августа Таджикистан и Иран ввели безвизовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов.

Это будет первый официальный визит Пезешкиана в Таджикистан.