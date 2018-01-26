Избран президент Академии наук Туркменистана

26 января 2018 10:29 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президентом Академии наук Туркменистана (АНТ) избран Сапардурды Тойлыев, говорится в пятницу в сообщении туркменского правительства.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал соответствующее постановление, утвердив решение общего собрания АНТ.

Президентским указом Тойлыев был освобожден от должности вице-премьера в связи с переходом на другую работу.

"В настоящее время без опоры на науку невозможно достичь устойчивого развития государства, его всестороннего процветания, без опоры на научные достижения не создать высокотехнологичные производства с соответствующей системой снабжения", - приводятся в информации слова главы государства на встрече с учеными.

Следует всесторонне подходить к решению вопросов ведения работ, проводимых в топливно-энергетическом комплексе страны, внедрения современных технологий, обеспечивающих безопасность при строительстве международных газопроводов, использования высших достижений науки, заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

При составлении земельного кадастра, деятельности в связи с повышением плодородия почв, совершенствовании селекционной работы основная роль принадлежит ученым-аграриям, подчеркнул президент.

Напомним, что за последние годы в Туркменистане были восстановлены расформированная прежде Академия наук, аспирантура, образование вернулось к общепринятым нормам, вновь стали признаваться зарубежные дипломы. Были также восстановлены уникальные институты пустыни и солнца.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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