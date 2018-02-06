В Туркменистане к своим обязанностям приступает посол Индии

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новым чрезвычайным и полномочным послом Индии Азаром Абулом Хасан Ханом, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства. Дипломат вручил копии верительных грамот.

Стороны отметили высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия.

"В этом контексте была отмечена роль визитов на высших уровнях и работа межправительственной комиссии",- сказано в информации.

Стороны подчеркнули роль газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года. Проектная мощность ТАПИ - до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Практическую работу над проектом на территории Афганистана планируется начать во второй половине февраля 2018 года. Трубопровод намечено провести вдоль шоссе Кандагар-Герат в западном Афганистане, а затем через Кветту и Мултан в Пакистане. Конечным пунктом назначения станет индийский город Фазилка.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн «Туркменгаз» выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Одним из актуальных направлений партнёрства является транспорт. Изучаются возможности проекта транснационального коридора «Север-Юг» с задействованием потенциала морских портов двух стран, а также перспективы по развитию связей в сфере воздушного транспорта. Туркменистан и Индия обсуждают и возможности партнерства в сферах химической промышленности и электроэнергетики.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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