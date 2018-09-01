Глава Туркменистана встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН

АШХАБАД /Trend/ - Визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН запланирован на 29 сентября - 2 октября 2018 года, говорится в субботу в сообщении туркменского правительства.

В рамках визита запланирована встреча туркменского главы с генеральным секретарём ООН Антонио Гутеррешем.

Вопрос подготовки к данному мероприятию обсуждался в Ашхабаде на последнем правительственном совещании.

Согласно приоритетным позициям официального Ашхабада на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, опубликованным в туркменских СМИ, Туркменистан предложит объявить 2019 год - «Годом мира и доверия» и провести в Ашхабаде конференцию по разоружению.

Туркменистан также предлагает создать глобальное партнерство для защиты интересов молодежи. В связи с этим Ашхабад готов принять у себя международный молодежный форум. Одной из основных ее тем станет подготовка предложений по структуре, составу, методам работы и другим вопросам новой организации.

В предыдущий раз Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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