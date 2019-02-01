В Туркменистане откроется представительство Европейского Союза

1 февраля 2019 09:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

"В целях укрепления сотрудничества, был подчеркнут вопрос об открытии представительства Европейского Союза в Туркменистане", - сказано в информации.

Состоялся обмен мнениями по новой стратегии ЕС для Центральной Азии. На встрече были также рассмотрены вопросы развития отношений в сферах логистики, транспорта и энергетики.

Напомним, что ЕС и Туркменистан привержены реализации проекта, призванного вывести туркменские углеводородные энергоносители на европейские рынки. Переговоры ведутся с 2011 года.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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