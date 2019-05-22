В Туркменистане создан межведомственный совет по снижению сейсмического риска

22 мая 2019 09:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В Туркменистане создан межведомственный совет по снижению сейсмического риска в сейсмоопасных зонах страны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Документ был принят в целях обеспечения безопасных социально-бытовых, экономических и экологических условий для населения, проживающего в сейсмоопасных зонах страны, определения и учёта уровня сейсмической опасности, снижения влияния потенциально возможных землетрясений.

Также это должно послужить реализации задач, предусмотренных в программе «Снижение сейсмического риска в сейсмически опасных зонах Туркменистана».

Отметим, что прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и привела к многочисленным жертвам.

Сейсмическую активность на территории Туркменистана отслеживают более двадцати цифровых стационарных, десятки автономных, передвижных сейсмостанций. Одна из таких мобильных установок размещена в пустыне Каракумы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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