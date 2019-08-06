Туркменистан активно сотрудничает с Международной организацией по миграции

6 августа 2019 11:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Международная организация по миграции (МОМ) проводит в Ашхабаде семинар, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии принимают участие представители парламента и ряда министерств - юстиции, образования, труда и социальной защиты населения Туркменистана.

На семинаре состоялась презентация учебного пособия для молодежи, разработанного в рамках проекта «Усиление борьбы с торговлей людьми и защита уязвимых мигрантов в Центральной Азии в ответ на региональные и глобальные вызовы».

Общая цель семинара заключается в повышении осведомленности и квалификации представителей образовательных учреждений в сфере предупреждения и противодействия торговле людьми, сказано в информации.

Напомним, что Туркменистан вошел в МОМ в качестве полноправного члена в 2013 году. До этого, в июне 1998 года, между правительством Туркменистана и МОМ было подписано соглашение о сотрудничестве. Свою работу миссия МОМ в Туркменистане начала в 2005 году.

В числе основных программных направлений совместной работы определены: противодействие торговле людьми и помощь мигрантам; техническое сотрудничество и управление границами; управление чрезвычайными ситуациями, снижение риска стихийных бедствий. В рамках совместных программ проводятся информационные и образовательные мероприятия, наращивается институциональный и профессиональный потенциал соответствующих структур Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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