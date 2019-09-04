ООН консультирует Туркменистан в защите прав интеллектуальной собственности

4 сентября 2019 10:29 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Сотрудники Государственной таможенной службы Туркменистана приняли участие в региональном семинаре по обеспечению прав интеллектуальной собственности, состоявшемся в городе Чолпон-ата (Кыргызстан), сообщает Trend в среду со ссылкой на данное туркменское ведомство.

Мероприятие было организовано Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Цель семинара — обсуждение вопросов, связанных с правами интеллектуальной собственности, обмен опытом, а также изучение международной практики в этой области, сказано в информации.

В частности, эксперты Всемирной таможенной организации презентовали доклады о новых контрафактных товарах.

Представители стран, участвующих в семинаре, представили краткие доклады об основных показателях национальных структур и подходах ведомств в области интеллектуальной собственности.

Отметим, что Туркменистан активно сотрудничает с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и вошел в состав этой организации, членами которой являются свыше 190 государств, в 1995 году.

В 2017 году в стране был принят закон “Об охране промышленных образцов», подготовленный при участии экспертов ВОИС. На данном этапе реализуется Программа развития системы интеллектуальной собственности Туркменистана на 2015-2020 годы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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