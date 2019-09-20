Посол Афганистана завершает дипмиссию в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял в Ашхабаде посла Афганистана Мирваиса Наба, завершающего свою дипломатическую миссию в стране, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменской внешнеполитическое ведомство.



Стороны отметили последовательное укрепление туркмено-афганских отношений, основанных на принципах добрососедства и взаимоуважения, говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.



Посол подчеркнул значительный вклад Туркменистана в процесс мирного урегулирования ситуации в Афганистане и его социально-экономическое развитие, говорится в сообщении МИД Туркменистана.



Отметим, что правительство Афганистана активно сотрудничает со странами региона, в частности с Туркменистаном в таких проектах, как строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), железной дороги Туркменистан– Афганистан – Таджикистан (ТАТ), линий электропередачи (ЛЭП) по маршрутам Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП) и Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Афганистан – Пакистан (ТУТАП), а также участвует в крупном транзитном проекте "Lapis Lazuli" по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа.



С точки зрения официального Кабула, реализация этих региональных инфраструктурных проектов превратит Афганистан в естественный узел торговли и транзита между Центральноазиатским регионом и Южной Азией.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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