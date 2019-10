Делегация Туркменистана провела встречу с торговым представителем премьер-министра Великобритании

АШХАБАД /Trend/ - Правительственная делегация Туркменистана находится с рабочим визитом в Великобритании, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию из Ашхабада возглавили министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Магтымгулы Байрамдурдыев и хяким (глава) Ахалского велаята (области) Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Состоялась встреча со cпециальным торговым представителем премьер-министра Великобритании по Туркменистану баронессой Эммой Николсон, а также с представителями министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Стороны с удовлетворением отметили дружественный характер туркмено-британских отношений и огромный потенциал расширения сотрудничества в различных областях, говорится в сообщении.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в области цифровизации агропрома и обмена опытом между сельскохозяйственными учебными заведениями двух стран. Делегация посетила также колледж по сельскому хозяйству и предпринимательству и рыборазводное хозяйство «Movanagher» в Северной Ирландии.

В программу визита входит ознакомление с деятельностью Института сельской пищевой промышленности и биологических наук и Института глобальной продовольственной безопасности Великобритании.

Отметим, что две страны обсуждают вопрос проведения инвестиционного форума Туркменистана в Великобритании. Примечательно, что британская Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года осуществила сервисный проект по разработке в Марыйской области газового месторождения Галкыныш - второго крупнейшего в мире. Gaffney, Cline & Associates активно привлекается к проведению аудита газовых месторождений, по запасам которых, Туркменистан занимает четвертое место в мире.

Кроме того, с компанией De La Rue связана история национальной валюты - туркменского маната. Две страны ранее подписали межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход и от прироста стоимости капитала. В работе совместных бизнес-форумов принимают участие такие компании, как British Expertise International, Aggreko, Arempa International Ltd (FZE), Buried Hill, De La Rue, Global ATS Ltd, Industrial Power Group, JTA, Rapiscan Systems Ltd, Tensar, TheCityUK.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

