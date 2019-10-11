Туркменистан и Узбекистан договорились о диверсификации сотрудничества

11 октября 2019 09:41 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде накануне состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего для участия в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам сотрудничества и подтверждена заинтересованность в диверсификации партнёрства, располагающего огромным потенциалом, говорится в сообщении.

В данном контексте была дана положительная оценка деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Главы государств отметили важность реализации совместных инфраструктурных проектов, и прежде всего, формирования нового транзитного коридора, который позволит кратчайшим путём выйти на морские порты Ирана, Омана и Индии, создав возможности для дальнейшего роста торговли, транзита и инвестиций.

Туркменистан и Узбекистан успешно взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем форматах, демонстрируя совпадение либо близость позиций по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня,
говорится в сообщении ТДХ.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 257 миллионов долларов, что в 2,8 раза больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

В текущем году были успешно реализованы контракты по поставкам в Туркменистан сельхозтехники, химических удобрений и другой продукции.

Реализуемые в Узбекистане крупномасштабные проекты позволили нарастить объёмы импорта из Туркменистана различных промышленных товаров, в том числе цемента, стекольной продукции, строительных материалов, оборудования и мебели.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, реализованный в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый
коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Внешэкономбанк России профинансирует поставки автотехники в Туркменистан
Бизнес 10:46
Туркменистан и РФ проведут переговоры в верхах
Туркменистан 10:08
ЕС готов поддержать Туркменистан в процессах модернизации и реформ
Бизнес 09:30
Узбекская компания подписала технологическое лицензионное соглашение с Shell
Энергетика 09:29
Геологическая госкорпорация Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 09:13
Американская Epsilon получила приток в 150 тыс куб м газа в сутки на узбекском месторождении
Бизнес 10 октября 21:27
Лента новостей
«Азербайджанские Авиалинии» представили мобильное приложение для смартфонов на базе iOS и Android
Бизнес 11:20
Доходы владельцев облигаций SOCAR повысятся до 15 миллион долларов
Энергетика 11:10
Глава представительства турецкой Ассоциации: Военные операции на севере Сирии направлены на обеспечение стабильности в регионе
Турция 11:02
В Ашхабаде открылся саммит глав государств СНГ
Центральная Азия 11:01
Азербайджан огласил объемы добычи нефти за сентябрь
Энергетика 10:50
Внешэкономбанк России профинансирует поставки автотехники в Туркменистан
Бизнес 10:46
Компания "Витебские подъемники" планирует выйти на рынок ЕС
Беларусь 10:45
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:42
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 10:41