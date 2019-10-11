Туркменистан и Узбекистан договорились о диверсификации сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде накануне состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего для участия в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам сотрудничества и подтверждена заинтересованность в диверсификации партнёрства, располагающего огромным потенциалом, говорится в сообщении.

В данном контексте была дана положительная оценка деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Главы государств отметили важность реализации совместных инфраструктурных проектов, и прежде всего, формирования нового транзитного коридора, который позволит кратчайшим путём выйти на морские порты Ирана, Омана и Индии, создав возможности для дальнейшего роста торговли, транзита и инвестиций.

Туркменистан и Узбекистан успешно взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем форматах, демонстрируя совпадение либо близость позиций по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня,

говорится в сообщении ТДХ.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 257 миллионов долларов, что в 2,8 раза больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

В текущем году были успешно реализованы контракты по поставкам в Туркменистан сельхозтехники, химических удобрений и другой продукции.

Реализуемые в Узбекистане крупномасштабные проекты позволили нарастить объёмы импорта из Туркменистана различных промышленных товаров, в том числе цемента, стекольной продукции, строительных материалов, оборудования и мебели.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, реализованный в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый

коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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