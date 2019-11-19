Туркменистан взаимодействует с Международной организацией по миграции

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии Зейналом Гаджиевым, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Стороны обсудили приоритетные направления партнерства. В частности, были отмечены вопросы по миграции, безопасности и борьбе против торговли людьми, говорится в сообщении.

Гаджиев также был принят в МИД Туркменистана.

Стороны обсудили вопросы по реализации в Туркменистане совместных планов и разработку программ на 2020 год, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В свете международных реалий и вызовов была отмечена необходимость координации действий с целью разрешения глобальных вопросов миграции, включая содействие мигрантам в чрезвычайных ситуациях, а также предупреждение и предотвращение торговли людьми, говорится в сообщении.

Также была отмечена эффективность взаимодействия в международных форматах, включая Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

Была отмечена необходимость дальнейшего проведения специальных тренингов и семинаров с привлечением международных экспертов.

Напомним, что Туркменистан вошел в МОМ в качестве полноправного члена в 2013 году. До этого, в июне 1998 года между правительством Туркменистана и МОМ было подписано соглашение о сотрудничестве. Свою работу миссия МОМ в Туркменистане начала в 2005 году.

В числе основных программных направлений совместной работы определены: противодействие торговле людьми и помощь мигрантам; техническое сотрудничество и управление границами; управление чрезвычайными ситуациями, снижение риска стихийных бедствий.

В рамках совместных программ проводятся информационные и образовательные мероприятия, наращивается институциональный и профессиональный потенциал соответствующих структур Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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