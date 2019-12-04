ВБ подписал в Ашхабаде соглашение по Аралу

4 декабря 2019 14:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась церемония подписания соглашения между Всемирным банком (ВБ) и Исполкомом Международного фонда по спасению Арала (МФСА) по дополнительному финансированию проекта модернизации гидрометеорологических служб в Центральной Азии, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменистан председательствует в МФСА и занимается в связи с этим разработкой четвертой «Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря» (ПБАМ-4).

Всемирный банк заявил о готовности участвовать в разработке ПБАМ, в которой конкретизированы вопросы предоставления международных экспертных и консультационных услуг и оказания финансовой поддержки при организации региональных встреч и мероприятий, а также при подготовке Центрально-Азиатской водной стратегии, говорится в сообщении.

В информации сказано, что в МИД Туркменистана на встрече с Лилией Бурунчук, региональным директором ВБ по странам Центральной Азии, состоялось также обсуждение вопросов многостороннего взаимодействия.

Напомним, что МФСА был создан в девяностые годы прошлого века при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с целью финансирования совместных проектов для улучшения экологической обстановки в районе Приаралья.

В рамках Фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

Отметим, что Аральская проблема затронула север Туркменистана: Дашогузский велаят (область) подвергся негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава Туркменистана призвал страны ЦА консолидироваться в вопросах региональной безопасности
Бизнес 29 ноября 16:55
Всемирный Банк: Экономика Грузии выросла более чем на 5%
Финансы 21 ноября 19:52
Белгидромет и Всемирный банк доработают дорожную карту по совершенствованию систем раннего предупреждения
Беларусь 21 ноября 09:43
Без модернизации ирригации урожайность в ЦА под угрозой
Энергетика 19 ноября 16:23
Всемирный банк выделит Узбекистану огромный кредит для благоустройства сел
Бизнес 19 ноября 09:57
МВФ прогнозирует рост ВВП в нефтяных странах Кавказа и Центральной Азии
Центральная Азия 8 ноября 13:30
Лента новостей
Азербайджан и Турция намерены и далее развивать двустороннюю торговлю
Бизнес 15:49
Азербайджанское бюро по туризму серьезно подготовится к приему туристов из Китая
Туризм 15:43
Объемы оборота бизнес-сектора в Грузии увеличились
Бизнес 15:37
В Баку пройдет гала-концерт Viva Opera азербайджанских звезд
Культура 15:37
Назначены новые руководители отделов Аппарата Кабмина Азербайджана
Политика 15:34
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
ИКТ 15:29
Производство иранской нефтехимической компании Парс выросло на 8 %
Экономика 15:29
Министр энергетики Азербайджана примет участие в 7-ом заседании министров «ОПЕК плюс»
Энергетика 15:28
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт (ФОТО)
Бизнес 15:24