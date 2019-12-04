ВБ подписал в Ашхабаде соглашение по Аралу

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась церемония подписания соглашения между Всемирным банком (ВБ) и Исполкомом Международного фонда по спасению Арала (МФСА) по дополнительному финансированию проекта модернизации гидрометеорологических служб в Центральной Азии, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменистан председательствует в МФСА и занимается в связи с этим разработкой четвертой «Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря» (ПБАМ-4).

Всемирный банк заявил о готовности участвовать в разработке ПБАМ, в которой конкретизированы вопросы предоставления международных экспертных и консультационных услуг и оказания финансовой поддержки при организации региональных встреч и мероприятий, а также при подготовке Центрально-Азиатской водной стратегии, говорится в сообщении.

В информации сказано, что в МИД Туркменистана на встрече с Лилией Бурунчук, региональным директором ВБ по странам Центральной Азии, состоялось также обсуждение вопросов многостороннего взаимодействия.

Напомним, что МФСА был создан в девяностые годы прошлого века при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с целью финансирования совместных проектов для улучшения экологической обстановки в районе Приаралья.

В рамках Фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

Отметим, что Аральская проблема затронула север Туркменистана: Дашогузский велаят (область) подвергся негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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