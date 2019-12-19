В Туркменистане издан Атлас разграничения морских пространств

19 декабря 2019 14:54 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась презентация “Атласа разграничения морских пространств”, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Данный материал был подготовлен институтом Каспийского моря Туркменистана совместно с министерством обороны Туркменистана и государственным университетом имени Магтымгулы.

Издание подготовлено в трех томах на туркменском и русском языках. В Атласе приведены границы и внешние пределы территориальных морей, прилежащих зон, эксклюзивных экономических зон, континентальных шельфов, рыболовных зон, систем прямых исходных линий и зон совместного освоения ресурсов.

Эксперты отмечают важность атласа для использования его в ходе переговоров по морским разграничениям, а также в качестве пособия для специалистов в соответствующих отраслях.

В информации сказано, что 12 августа 2018 года на Каспийском саммите в Актау была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Данный документ предусматривает разграничение акватории моря на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство, а также определяет правовой режим этих морских пространств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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