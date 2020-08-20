БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Иран обменялись опытом по борьбе с инфекционными заболеваниями, а также их профилактики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», обмен опытом произошел в ходе видеоконференции представителей здравоохранения Ирана, во главе с генеральным директором по международному сотрудничеству министерства здравоохранения Ирана Мохсеном Асади Лари, с представителями министерства здравоохранения Туркменистана.

В ходе встречи отмечалось, что в Туркменистане улучшается сфера здравоохранения, благодаря принятым международным документам о борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

В связи с этим подчеркивалась актуальность инициативы президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о создании совета учёных-медиков, обеспечению условий для регулярного обмена мнениями ученых-врачей, экспертов и специалистов других профильных сфер.

Отметим, что ранее Иран и Туркменистан закрыли границы из-за пандемии коронавируса. Однако, в ходе видеоконференции, проведенной в начале мая, стороны рассмотрели вопросы активизации транспортных перевозок.



Также, ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший две части города Сарахов по обе стороны туркмено-иранской границы. Это был второй совместный проект развития границы по строительству автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.

(Автор: Джейла Алиева.)

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