Туркменистан убеждён в необходимости привлечения политико-дипломатических инструментов в достижении мира и процветания в Афганистане

Сегодня состоялось пленарное заседание Конференции высокого уровня по Афганистану, которая проходит в онлайн формате в Женеве, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

В ходе заседания выступили руководители внешнеполитических ведомств десятков стран мира, включая Россию, Иран, Швейцарию США, а также представители ООН и её подразделений, Евросоюза и других многосторонних структур. Заседание было ознаменовано выступлениями Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

На заседании обсуждались вопросы сотрудничества между Правительством Афганистана и международным сообществом в деле достижения общих интересов: устойчивое развитие, процветание и мир в Афганистане. В частности рассмотрены векторы развития на 2021-2024 годы, координация партнерства, а также финансовая поддержка администрации Афганистана. В фокусе - разработка общего политического заявления и финансового механизма для экономического развития этой страны.

Выступая на мероприятии, глава МИД Туркменистана Р.Мередов изложил позицию и действия Туркменистана нацеленные на поддержание процесса установления устойчивого мира в Афганистане, включая его вовлечение в мировую экономику.

Было особо подчёркнуто, что Туркменистан убеждён в необходимости привлечения дипломатических и политических механизмов в достижении мира в Афганистане, что является прочной основой для социально-экономического развития страны.

В качестве примера, Р.Мередов привел ряд инициатив Правительства Туркменистана нацеленных на поддержание братского Афганистана. Это включает в себя и расширение гуманитарного сотрудничества, и разработку, а также имплементацию крупных региональных и международных инфраструктурных проектов в области энергетики, транспорта, связи и коммуникаций, и многое другое.

На данном заседании было отмечено, что Туркменистан намерен продолжать оказывать содействие Афганистану и его народу