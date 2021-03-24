В МИД Туркменистана состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире»

БАКУ /Trend/ - В Министерстве иностранных дел Туркменистана в среду в гибридном формате состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире». Данное мероприятие, приурочено к 30-летию Независимости Туркменистана, 25-летию постоянного Нейтралитета, а также объявлению 2021 года – Международным годом мира и доверия, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

На пресс-конференции руководители и представители национальных и зарубежных средств массовой информации, иностранные журналисты, аккредитованные в Туркменистане. Посредством видеоконференцсвязи в мероприятии участвовали руководители авторитетных иностранных телерадиовещательных организаций, а также около 80-ти корреспондентов информационных агентств из 18-ти стран мира.

Выступившие в ходе встречи делегаты из Туркменистана и зарубежных стран изложили свое видение понятий – мир и доверие, которые сегодня актуальны как никогда раньше. Выделена роль СМИ в продвижении этих ценностей на национальном, региональном и международном уровнях.

Участники пресс конференции особо отметили своевременность провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 2021 года – Международным годом мира и доверия. В данном контексте они выразили успех и эффективность внутренней и внешней политики Туркменистана, проводимой под мудрым руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

На мероприятии выделены успехи Туркменистана за годы независимости в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Особо подчеркнута важная позиция Туркменистана в деле продвижения миролюбивых и доверительных отношений в регионе и за его пределами.

Выражена благодарность туркменской стороне за организацию данного мероприятия. Представители международных СМИ подтвердили заинтересованность в работе с туркменскими коллегами для дальнейшего укрепления уз дружбы и взаимопонимания между странами и народами.