Президенту Туркменистана вручено удостоверение члена Халк Маслахаты Милли Генгеша

БАКУ /Trend/ - 30 марта председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Г.Мырадов вручил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову удостоверение члена Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Создание по инициативе туркменского лидера качественно новой двухпалатной структуры национального парламента будет напрямую содействовать укреплению правовых основ развития суверенного Туркменистана, повышению эффективности работы органов государственной власти.

Выборы, состоявшиеся 28 марта, стали очередным свидетельством торжества принципов демократического развития в стране.

Председатель Центризбиркома поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова с единогласным избранием в члены Халк Маслахаты Милли Генгеша и вручил главе государства удостоверение члена Халк Маслахаты. Как было подчёркнуто, это решение было воспринято всеми туркменистанцами с большой гордостью.

Г.Мырадов отметил, что первые в истории страны выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша прошли на высоком организационном уровне. Это важное и особо значимое в общественно-политической жизни страны событие стало символом единства и сплочённости народа, продвижения независимого нейтрального Туркменистана по пути демократических реформ и масштабных преобразований.

Глава ЦИК выразил признательность Президенту страны за создание всех условий для проведения выборов на должном уровне.

С благодарностью приняв удостоверение члена Халк Маслахаты Милли Генгеша, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что прошедшие в воскресенье выборы стали историческим событием в общественно-политической жизни, исключительно важным шагом в деле укрепления демократических устоев Туркменского государства, утверждения принципов подлинного народовластия.

"Высокое доверие, оказанное избирателями, избрание в Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, а сегодня и вручение временного удостоверения члена новой палаты представительного органа стали поистине незабываемыми. Это обязывает меня и дальше трудиться на благо процветания Отчизны", – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Отметив, что принимает удостоверение как знак высочайшего доверия, оказанного туркменистанцами, глава государства пожелал своим избирателям огромных успехов в работе, счастья и благополучия.

Сегодня в стране придаётся большое значение совершенствованию национального законодательства, изучению и внедрению международной правоприменительной практики. Как и во всех сферах, в ходе избирательных кампаний эффективно используются современные технологии и цифровые системы, что крайне важно для проведения выборов на высоком организованном уровне. Эта кампания проходила на основе открытости, прозрачности и демократических принципов с активным участием общественных организаций, всего населения, особенно избирателей.

Успешное проведение первых в новейшей истории Туркменистана выборов членов Халк Маслахаты Милли Генгеша, положивших начало новому этапу в истории национального парламентаризма, стало большим достижением нынешнего года, проходящего под девизом «Туркменистан - Родина мира и доверия».

Подчеркнув значимость осуществления конституционного права граждан страны выражать своё мнение и принимать активное участие в решении вопросов государственной важности, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил всех, кто принимал активное участие в организованном проведении выборной кампании и пожелал членам Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане дальнейших успехов.