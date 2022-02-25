Российские наблюдатели прибыли в Туркменистан в связи с предстоящими президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Группа российских наблюдателей прибыла в Туркменистан в связи с президентскими выборами, которые состоятся 12 марта, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на посольство России в Туркменистане.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам России Григорий Карасин в ходе встречи с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым отметил, что Россия готова направить наблюдателей на выборы в Туркменистане.

Кампания по регистрации кандидатов на пост президента Туркменистана, начавшаяся 14 февраля, завершилась 23 февраля. В ходе нее регистрацию прошли девять кандидатов. Трое из них выдвинуты политическими партиями, шесть - инициативными группами граждан.

Ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов.

(Автор: Амина Назарли)