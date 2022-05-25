Туркменистан был представлен на сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана

БАКУ /Trend/ - Делегация Туркменистана, возглавляемая министром финансов и экономики Мухамметгелди Сердаровым, приняла участие в 78-й ежегодной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) в Бангкоке, передает Trend со ссылкой на информационный портал Orient.

Тема сессии нынешнего года - «Общая повестка дня содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Выступая на мероприятии, глава минфина напомнил, что Туркменистан в рамках сессий Генассамблеи ООН выступил с инициативой организации очередной международной конференции по финансированию развития.

На данном этапе Туркменистан переходит к использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий в сфере промышленности и транспорта, отметил Сердаров.

На полях 78-й сессии туркменский министр встретился с исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсиа Алисджабаной, выразив готовность и далее взаимодействовать с организацией по вопросам повестки дня в области устойчивого развития.

Стороны обсудили тему мобилизации внутренних финансовых ресурсов, использования облигаций с целью привлечения средств для устойчивого развития и высоко оценили сотрудничество Туркменистана и ЭСКАТО в реализации ряда проектов, в том числе по строительству железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран.