Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Туркменистан

Рэнкинг банков Туркменистана по числу активных банковских карт

Туркменистан Материалы 14 января 2023 07:35 (UTC +04:00)
Рэнкинг банков Туркменистана по числу активных банковских карт

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало января 2023 года в Туркменистане лидером рынка по количеству активных банковских карт стал государственный коммерческий банк "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Так, "Дайханбанк" выпустил более 1,85 миллиона банковских карт. На втором месте по этому показателю - банк "Туркменистан" (свыше 1 миллиона), на третьем - "Халкбанк" (свыше 590 тысяч банковских карт).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большую часть карт банк эмитировал для клиентов в Марыйском (552,3 тысячи), Дашогузском (458,7 тысячи) и Лебапском (417,8 тысячи) регионах.

Для сравнения: у двух других лидеров рэнкинга - банков "Туркменистан" и "Халкбанк" большая часть карт выпущена для держателей в Ашхабаде - 472,7 тысячи и 215,9 тысячи штук соответственно.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству эмитированных банковских карт на 1 января 2023 года:

Банк Число карт
ГКБТ "Дайханбанк" 1 859 753
ГКБТ "Туркменистан" 1 006 052
АКБТ "Халкбанк" 590 088
АКБТ "Туркменбаши" 558 717
ГБВЭД 490 559
АКБ "Сенагат" 403 706
АКБ "Рысгал" 156 722
Туркмено-турецкий АКБ 111 409
Итого 5 177 006
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости