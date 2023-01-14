Рэнкинг банков Туркменистана по числу активных банковских карт

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало января 2023 года в Туркменистане лидером рынка по количеству активных банковских карт стал государственный коммерческий банк "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Так, "Дайханбанк" выпустил более 1,85 миллиона банковских карт. На втором месте по этому показателю - банк "Туркменистан" (свыше 1 миллиона), на третьем - "Халкбанк" (свыше 590 тысяч банковских карт).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большую часть карт банк эмитировал для клиентов в Марыйском (552,3 тысячи), Дашогузском (458,7 тысячи) и Лебапском (417,8 тысячи) регионах.

Для сравнения: у двух других лидеров рэнкинга - банков "Туркменистан" и "Халкбанк" большая часть карт выпущена для держателей в Ашхабаде - 472,7 тысячи и 215,9 тысячи штук соответственно.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству эмитированных банковских карт на 1 января 2023 года: