Германия втрое увеличила экспорт минерального сырья в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Туркменистан импортировал из Германии в январе-феврале 2023 года минерального сырья на сумму 2,43 миллиона евро, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Сообщается, что это в 3,2 раза больше показателя первых двух месяцев прошлого года (753,570 евро).

По данным ведомства, в феврале 2023 года Туркменистан импортировал минерального сырья из Германии на сумму почти 840 000 евро, что в 1,8 раза, или на 750 тысяч евро меньше, чем в январе 2023 года (1,59 миллиона евро).

В целом с января по февраль нынешнего года Туркменистан уменьшил импорт товаров из Германии на 32,5 процента по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года (35,09 миллиона евро) - до 23,68 миллиона евро.

Отметим, что товарооборот между Туркменистаном и Германией за первые два месяца 2023 года составил свыше 23,97 миллиона евро, что на 31,9 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (35,21 миллиона евро).