Состоялась встреча председателя Халк Маслахаты Туркменистана с председателем совета политической целесообразности Ирана

БАКУ/Trend/ - 30 мая Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Совета политической целесообразности Исламской Республики Иран Садеком Амоли Лариджани.

Руководитель Совета политической целесообразности подчеркнул, что в Иране искренне гордятся достижениями, которые дружественному туркменскому народу удалось достичь под руководством Аркадага и сегодня во главе с Президентом Сердаром Бердымухамедовым продолжает добиваться больших успехов в социально-экономическом развитии.

Отмечалось, что в Тегеране придаётся особое значение нынешнему визиту Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, который расценивается как очередной важный шаг на пути укрепления уз дружбы и добрососедства, изначально скрепляющих плодотворный межгосударственный диалог.

Аркадаг, в свою очередь, отметил, что в течение многих лет между нашими странами установлены тесные связи, а наши народы на протяжении веков являются не только соседями, но и родственниками. Подобные двусторонние контакты, основанные на принципах открытости и взаимного доверия, выступают составляющей высокого уровня сотрудничества между двумя странами.

Затем состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов партнёрства как в двустороннем формате, так и в рамках крупнейших международных организаций.

Как отметил Национальный Лидер туркменского народа, Туркменистан придаёт особое значение сотрудничеству с Ираном, а межгосударственный диалог в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах развивается на принципах взаимоуважения и добрососедства.

Иран в числе первых поддержала независимость и статус постоянного нейтралитета Туркменистана, оказав соответствующее содействие в этом направлении на мировой арене, в связи с чем выражена благодарность иранской стороне за поддержку нейтральной внешней политики нашей страны и выдвигаемых международных инициатив.

В свою очередь Туркменистан уважает суверенитет Ирана, избранный им путь. Высоко оценивая конкретные и конструктивные принципы ИРИ, наша страна отмечает её весомую роль на мировой арене и всегда поддерживает выдвигаемые ею международные инициативы.

Предметом обсуждения также стали актуальные вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес. В данном контексте Национальный Лидер туркменского народа отметил, что в результате сложных процессов, происходящих сегодня на международной арене, Центральная Азия и соседние с ней государства находятся в центре внимания всего мира. Этот фактор служит тому, что позиция региона в определённой степени укрепляется. В этой связи было уделено внимание вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам туркмено-иранского сотрудничества, связанным с Каспийским морем. В данном контексте отмечалась важность достигнутых конкретных договорённостей по итогам Шестого Каспийского Саммита глав государств региона, состоявшегося 29 июня 2022 года в Ашхабаде.

Вместе с тем в условиях современности Каспийский бассейн приобретает всё большее значение не только в политическом, но и в экономическом плане, продолжил Аркадаг, подчеркнув, что Туркменистан видит наличие стратегических возможностей для сотрудничества в этой сфере.

В торгово-экономических отношениях отмечены большие перспективы для укрепления партнёрства. В числе приоритетных векторов были обозначены транспорт, нефтегазовый комплекс и электроэнергетика.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам установления тесных контактов между Халк Маслахаты Туркменистана и Советом политической целесообразности ИРИ, а также между парламентами двух стран.

В плане культурно-гуманитарного сотрудничества Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что Туркменистан придаёт особую важность развитию отношений в этой области с братским народом Ирана. Совместно проводимые культурные мероприятия и научные форумы расширяют возможности для духовного обогащения наших народов. В данном контексте была высказана готовность сторон к активизации взаимодействия, в частности, в научно-образовательной сфере, в области здравоохранения, экологии, а также между велаятами.

Садек Амоли Лариджани подчеркнул, что возрождение исконных национальных традиций Туркменистана имеет огромное значение в деле воспитания молодого поколения в духе патриотизма, бережного отношения к наследию предков. При этом отмечалось, что в Туркменистане большое внимание уделяется реализации молодёжной политики.

Председатель Совета политической целесообразности также отметил значимость возведения в городе Аркадаг мечети и медресе, призванного способствовать продолжению религиозных традиций и объединять наши братские народы.

Аркадаг, отметив целесообразность дальнейшего углубления отношений дружбы и братства между нашими государствами, пригласил председателя Совета политической целесообразности ИРИ посетить Туркменистан в любое удобное для него время.