В Ташкенте появится уникальное эстакадное метро

18 октября 2017 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вместо строительства кольцевой электрички в Ташкенте решено построить надземное метро эстакадного типа.

Учитывая технические и технологические характеристики работы электричек, и то, что электропоезда большей частью используются на более дальних маршрутах, было принято решение о целесообразности «поставить на рельсы» поезда метро, сообщает АО «Узбекистон темир йуллари».

Столичная кольцевая линия метро эстакадного типа обещает стать одним из самых уникальных проектов на пространстве СНГ.

Срок строительства с учетом подготовительного периода составит четыре года (2017−2021 годы). Предварительная стоимость проекта - 422,3 миллиона долларов США. Ожидается, что кольцевая линия будет состоять из 35 станций, а общая протяженность путей составит 52,1 километра.

Новая линия метрополитена будет проходить по территории восьми районов Ташкента. В «Узбекистон темир йуллари» отмечают, что строительство будет осуществляться с учетом максимального сохранения сложившейся городской планировки.

В то же время продолжаются работы по строительству первой в Ташкенте наземной линии метро в Сергелийском районе.

Протяженность этого направления составит 7,1 километра, общая стоимость проекта оценивается в 170,1 миллионов долларов. Всего, от действующей станции «Алмазар» до запланированной конечной станции в Сергелийском районе, планируется построить шесть наземных станций.

Работы по проекту строительства второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена также ведутся интенсивными темпами.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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