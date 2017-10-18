Узбекистан и США планируют наращивать официальные и деловые контакты

ТАШКЕНТ /Trend/ - Число официальных и деловых контактов между представителями Узбекистана и США может быть увеличено. Такая договоренность достигнута на встрече в Вашингтоне делегация Узбекистана с заместителем министра торговли США Эрин Волш.

Это планируется в целях дальнейшего расширения двусторонних инвестиционных и торговых отношений.

Делегацию страны, по данным МИД Узбекистана, возглавляет председатель комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Алишер Курманов.

В ходе встречи стороны обсудили практические шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося 20 сентября Американо-Узбекского бизнес-форума, проведенного в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Нью-Йорк.

По информации посольства Узбекистана в США, была подчеркнута взаимная заинтересованность в привлечении американских компаний к участию в реализации принятых в Узбекистане масштабных программ развития и модернизации отраслей промышленности.

Отмечена важность привлечения, прежде всего, прямых американских инвестиций и передовых технологий, брендов и современных методов корпоративного управления.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)