Узбекистан и США планируют наращивать официальные и деловые контакты

18 октября 2017 16:26 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Число официальных и деловых контактов между представителями Узбекистана и США может быть увеличено. Такая договоренность достигнута на встрече в Вашингтоне делегация Узбекистана с заместителем министра торговли США Эрин Волш.

Это планируется в целях дальнейшего расширения двусторонних инвестиционных и торговых отношений.

Делегацию страны, по данным МИД Узбекистана, возглавляет председатель комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Алишер Курманов.

В ходе встречи стороны обсудили практические шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося 20 сентября Американо-Узбекского бизнес-форума, проведенного в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Нью-Йорк.

По информации посольства Узбекистана в США, была подчеркнута взаимная заинтересованность в привлечении американских компаний к участию в реализации принятых в Узбекистане масштабных программ развития и модернизации отраслей промышленности.

Отмечена важность привлечения, прежде всего, прямых американских инвестиций и передовых технологий, брендов и современных методов корпоративного управления.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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