Более миллиона жителей Ташкента приняли участие в первых выборах районных депутатов (Обновлено)

25 декабря 2017 00:18 (UTC+04:00)

Новость обновлена (первая версия опубликована в 22:37)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошли первые в истории страны выборы в районные Кенгаши (Советы) народных депутатов.

Раньше интересы жителей столицы представляли только депутаты городского Кенгаша.
В каждый из 11 Кенгашей, в соответствии с количеством районов Ташкента, было избрано по 30 депутатов.

В качестве кандидатов было зарегистрировано 1650 человек, выдвинутых четырьмя политическими партиями (по 330 человек) и органами самоуправления граждан.
Для выборов были образованы 330 избирательных округов и 855 избирательных участков, которые большей частью расположились в зданиях общеобразовательных школ, колледжей и лицеев. Уточнить свой участок можно было на сайте Центризбиркома.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на избирательно участке № 162 в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

Теперь он, как и другие жители Ташкента, может участвовать в управлении районом, в котором проживает, через избранных представителей.

Всего за кандидатов в воскресение, проголосовало более 1 миллиона 189 тысяч ташкентцев или 76,2% от общего числа, включенных в списки избирателей жителей столицы Узбекистана.

(Автор: Тиллаходжа Алимухамедов)

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