Главы областных администраций Узбекистана изучат зарубежный опыт

ТАШКЕНТ /Trend/ - Хокимы (главы администраций) областей Узбекистана будут не менее двух раз в год выезжать за рубеж для изучения передового опыта в разных сферах, заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном деятельности министерства иностранных дел.

В частности, в сферах градостроительства и благоустройства, инфраструктурного развития, внедрения информационно-коммуникационных технологий, энергосберегающих технологий, промышленности, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Глава государства предложил закрепить за каждым посольством определенные регионы республики и отрасли экономики. По его словам, каждый посол должен начинать трудовой день с телефонной беседы с хокимами и руководителями отраслей, за которыми он закреплен.

Это позволит в оперативном режиме решать вопросы, связанные с реализацией конкретных инвестиционных проектов, продвижением отечественной продукции на внешние рынки, пропагандой туристического потенциала страны, а также усилением бизнес-кооперации.

Помимо этого в Узбекистане будет разработана и внедрена национальная рейтинговая шкала инвестиционной привлекательности отраслей и регионов страны для оценки деятельности соответствующих руководителей и их мобилизации на решение конкретных задач.

Национальная рейтинговая шкала будет состоять из восьми диапазонов рейтинговой оценки, в частности в области регистрации собственности, защиты прав интеллектуальной собственности, упрощения выдачи разрешений на строительство, осуществления экспорта и импорта.

(Автор: Мамед Дашдамиров. Редактор: Ирина Парфёнова)

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