В Ташкенте состоялось очередное заседание РАТС ШОС

6 апреля 2018 09:25 (UTC+04:00)

5 апреля 2018 года в городе Ташкент под председательством Кыргызской Республики состоялось тридцать второе заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщают узбекские СМИ.

В нем приняли участие делегации компетентных органов Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

В ходе заседания одобрены проекты Программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы и доклада Совета РАТС ШОС Совету глав государств-членов ШОС о деятельности РАТС ШОС в 2017 году.

Рассмотрена информация о ходе выполнения в 2017 году Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы, решений Совета РАТС ШОС, а также о реализации Совместных мер компетентных органов государств-членов ШОС по противодействию вербовке в террористические и экстремистские организации лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы на территориях государств-членов ШОС.

Одобрены итоги совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-членов ШОС по выявлению и пресечению использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях «Сямынь – 2017». Принято решение о проведении в 2018 году совместной пограничной операции государств-членов ШОС.

Обсуждены угрозы государствам-членам ШОС, исходящие извне от международных террористических организаций. Достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС.

В целях развития международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом одобрены проекты меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве РАТС ШОС с Исполнительным директоратом КТК СБ ООН и Контртеррористическим управлением ООН.

Принято решение о проведении в четвертом квартале 2018 года Шестой научно-практической конференции о сотрудничестве государств-членов ШОС и государств-наблюдателей при ШОС в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму.

Дана положительная оценка деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС за истекший период.

За личный вклад в развитие деятельности РАТС ШОС и укрепление взаимодействия между компетентными органами государств-членов ШОС Грамотой Совета и Памятным знаком РАТС ШОС награжден ряд сотрудников компетентных органов государств-членов ШОС и должностных лиц Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Приняты решения по вопросам организационного, кадрового и финансового обеспечения деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета РАТС ШОС в октябре 2018 года на территории Кыргызской Республики.

Заседание Совета прошло в деловой, конструктивной и дружественной обстановке.

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