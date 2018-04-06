Узбекистан усилит контроль над качеством экспортируемой плодоовощной продукции

6 апреля 2018 12:34 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Новак: Сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным
Энергетика 13:33
В Telegram напомнили позицию компании по требованиям ФСБ
Другие страны 13:03
Минсельхозпрод: Беларусь готова оказать содействие России в развитии молочной отрасли
Беларусь 12:42
Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к Telegram
Россия 12:14
МИД Казахстана и России обсудили вопросы укрепления региональной безопасности
Казахстан 11:46
Постпред России призвал США выполнять обязательства по сделке с Ираном
Ядерная программа 11:42
Huawei примет участие в развитии национальной широкополосной сети Узбекистана
ИКТ 11:41
В России не видят причин для отказа от ядерной сделки с Ираном
Россия 11:28
Российские компании осваивают пищевой рынок Узбекистана
Бизнес 10:54
Узбекистан и Литва планируют увеличить товарооборот
Бизнес 10:26
Четыре российских дипломата покинули Канаду
Россия 09:58
ЦБ Узбекистана опубликовал информацию об инфляционных ожиданиях
Бизнес 09:40
В Ташкенте состоялось очередное заседание РАТС ШОС
Узбекистан 09:25
В Узбекистане реформируют систему МИД
Узбекистан 08:50
В прошлом году более 22 млн человек пересекли узбекскую границу
Центральная Азия 5 апреля 20:36
Путин назначил нового посла в Израиле
Россия 5 апреля 20:24
Хантсман отметил важность задачи стабилизации отношений России и США
Россия 5 апреля 20:09
Пакистан намерен закупить российские танки Т-90
Россия 5 апреля 19:40