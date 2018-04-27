Назначен новый глава администрации Ташкента

27 апреля 2018 11:20 (UTC+04:00)

Основатель группы компаний Akfa стал новым главой администрации города Ташкента. Об этом, как передаёт Sputnik Узбекистан, сообщает пресс-служба администрации Ташкента.

Под руководством премьер-министра прошла внеочередная 35-я сессия. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Джахонгира Артыкходжаева.

Джахонгир Артыкходжаев является руководителем компаний Artel, Imzo. Ранее он занимал должность директора государственного унитарного предприятия Tashkent City. Он родился 2 января 1975 года в городе Ташкенте. В 1996 году окончил Ташкентский экономический университет по специальности "экономист". В 2015 году был награжден орденом "Дустлик".

На данном посту Джахонгир Артыкходжаев сменил Рахмонбека Усманова, возглавлявшего администрацию Ташкента с 2011 года.

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