Три таджикских банка получат кредит от Узбекистана на 100 млн долларов

Узбекистан выделит кредит на 100 миллионов долларов для развития бизнеса трех таджикских банков, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на ИА Avesta.

По словам председателя "Амонатбонка" Рухулло Хакимзода, средства распределят между его кредитной организацией, "Ориенбонком" и банком "Эсхата".

Они получат кредит под 8% годовых в случае заема на один год и под 9% - если срок погашения кредит составляет от 1 до 3 лет.

Предприниматели должны использовать эти средства для ввоза товаров из Узбекистана в Таджикистан и их последующей реализации.

На сегодня заинтересованность выразили 12 таджикских компаний на общую сумму 19,9 миллионов долларов, их заявки кредитные организации рассмотрят в ближайшее время.

Ранее сообщалось о планах немецкого банка Deutsche Bank AG выделить Национальному банку Узбекистана 500 миллионов евро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.