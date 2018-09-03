Президент Франции принял верительные грамоты от посла Узбекистана

3 сентября 2018 17:37 (UTC+04:00)

Посол Узбекистана во Франции Сардор Рустамбаев вручил верительные грамоты президенту Эммануэлю Макрону, сообщат Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу посольства в Париже.

Кроме того, глава страны передал поздравления Шавкату Мирзиёеву с 27-й годовщиной независимости Узбекистана, пожелал процветания и стабильности.

"Макрон весьма позитивно оценил состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-французских отношений и выразил личную благодарность руководителю республики за существенный вклад и интерес к укреплению двустороннего сотрудничества", - уточняется в сообщении.

Президент Франции выразил надежду, что предстоящий официальный визит главы Узбекистана в Париж позволит обсудить не только расширение двустороннего сотрудничества, но и актуальные международные темы.

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